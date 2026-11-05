Systemax stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Systemax hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.64 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.480 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Systemax mit einem Umsatz von insgesamt 389.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch