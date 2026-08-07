System1 A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

System1 A präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30.2 Millionen USD – eine Minderung von 61.34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch