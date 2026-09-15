System Technology-i gewährte Anlegern Blick in die Bücher

System Technology-i liess sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat System Technology-i die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.55 JPY gegenüber -2.670 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.2 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 119.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte System Technology-i einen Umsatz von 5.6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch