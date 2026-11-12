System Support mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

System Support hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18.68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17.07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.58 Prozent auf 8.09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch