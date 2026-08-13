|
13.08.2026 06:37:00
System Support: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
System Support gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16.64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.13 Prozent auf 8.05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 90.55 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei System Support ein Gewinn pro Aktie von 70.72 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 31.09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte System Support 26.94 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.