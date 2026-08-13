System Support: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

System Support gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16.64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19.13 Prozent auf 8.05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 90.55 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei System Support ein Gewinn pro Aktie von 70.72 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31.09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte System Support 26.94 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch