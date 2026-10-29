SYSTEM RESEARCH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SYSTEM RESEARCH hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 37.59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SYSTEM RESEARCH 41.02 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat SYSTEM RESEARCH 7.74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch