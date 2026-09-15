System D: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

System D hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 2.25 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 946.4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.15 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch