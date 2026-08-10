SYSMEX zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SYSMEX hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SYSMEX mit einem Umsatz von insgesamt 130.67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23.59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch