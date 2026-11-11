SYSMEX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SYSMEX hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15.30 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23.20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SYSMEX 142.15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch