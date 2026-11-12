SYSMEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SYSMEX hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SYSMEX ein EPS von 0.160 USD je Aktie vermeldet.

SYSMEX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 892.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch