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07.08.2026 06:37:00
Sysco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sysco hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Es stand ein EPS von 202.53 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sysco noch ein Gewinn pro Aktie von 157.95 ARS in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31’171.05 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sysco einen Umsatz von 24’281.75 Milliarden ARS eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 639.38 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Sysco 482.79 ARS je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84’256.38 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 118’167.20 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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