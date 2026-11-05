Sysco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sysco gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.990 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.74 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 21.15 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch