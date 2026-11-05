Sysco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sysco hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 204.35 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sysco 164.40 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32’612.31 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28’095.58 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch