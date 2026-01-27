Sysco Aktie 975351 / US8718291078
27.01.2026
Sysco Corporation Stock Jumps 10% Despite Y-o-Y Profit Dip
(RTTNews) - Sysco Corp. (SYY) shares surged 9.68 percent, or $7.32, to $82.95 on Tuesday after the food distributor reported second-quarter earnings that declined slightly from last year, while revenue posted steady growth. The company reported net income of $389 million, or $0.81 per share, compared with $406 million, or $0.82 per share, a year earlier. The stock opened higher at $78.92 versus a previous close of $75.63 and traded between $77.32 and $83.42 during the session on the New York Stock Exchange. At last check, shares were bid at $82.88 and offered at $82.94. Trading volume reached about 6.01 million shares, above the average volume of roughly 3.30 million. Sysco has traded within a 52-week range of $67.12 to $83.47.
26.01.26
|Ausblick: Sysco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
12.01.26
|Erste Schätzungen: Sysco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
31.12.25
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sysco-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Börse aktuell - Live TickerSMI geht höher in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.