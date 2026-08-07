Syschem (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Syschem (India) lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.31 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.380 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.10 Prozent zurück. Hier wurden 1.09 Milliarden INR gegenüber 1.09 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch