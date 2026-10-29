Syschem (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Syschem (India) hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Syschem (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.440 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch