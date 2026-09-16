|
16.09.2026 06:37:00
SYS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SYS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 21.60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SYS noch ein Gewinn pro Aktie von 13.65 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SYS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 51.93 JPY. Im Vorjahr waren 40.29 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat SYS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.67 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 14.05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street hielten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.