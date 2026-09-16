SYS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SYS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 21.60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SYS noch ein Gewinn pro Aktie von 13.65 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SYS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 51.93 JPY. Im Vorjahr waren 40.29 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SYS im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.67 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 14.05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch