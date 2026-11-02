Syrma Sgs Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Syrma Sgs Technology gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Syrma Sgs Technology mit einem Umsatz von insgesamt 19.90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.46 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 73.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch