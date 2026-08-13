Syra Health vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Syra Health präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch