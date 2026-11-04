Syra Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Syra Health hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch