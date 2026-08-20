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20.08.2026 06:37:00
Sypris Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sypris Solutions präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sypris Solutions ein Ergebnis je Aktie von -0.090 USD vermeldet.
Umsatzseitig standen 30.3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sypris Solutions 31.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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