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18.11.2026 06:37:00
Sypris Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sypris Solutions hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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