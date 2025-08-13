|
Sypris Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sypris Solutions veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das vergangene Quartal hat Sypris Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 31.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.51 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
