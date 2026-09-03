Synthetica AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Synthetica AD hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.600 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35.60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch