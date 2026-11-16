Syntec Optics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Syntec Optics hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Syntec Optics -0.040 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Syntec Optics einen Umsatz von 7.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch