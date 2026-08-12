Syntec Optics legte Quartalsergebnis vor

Syntec Optics hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.010 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 8.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Syntec Optics 6.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch