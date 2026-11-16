Synspective: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Synspective hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 18.01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8.070 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 300.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 344.9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch