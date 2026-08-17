Synspective legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Synspective hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -11.640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 426.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188.9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 993.6 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch