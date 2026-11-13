Synsam Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Synsam Registered hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.64 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0.900 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.73 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.90 Milliarden SEK ausgewiesen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.688 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1.90 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.ch