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28.08.2026 06:37:00
Synopsys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Synopsys veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2.47 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.74 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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