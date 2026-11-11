Synnex Technology International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Synnex Technology International gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Synnex Technology International 0.210 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.39 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 120.69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Synnex Technology International einen Umsatz von 3.35 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch