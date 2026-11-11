Synnex Technology International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Synnex Technology International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.93 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.54 TWD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 136.08 Prozent auf 236.61 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100.23 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch