Synnex Technology International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Synnex Technology International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.210 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 120.69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch