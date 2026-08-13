Synlogic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Synlogic hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch