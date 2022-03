Syngenta stösst mehr CO2 aus im Jahr 2021

Basel (awp) - Der Agrochemiekonzern Syngenta hat seine Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr deutlich intensiviert. Pro Umsatzdollar emittierte das Unternehmen 586 Gramm CO2-Äquivalente. Auf jeden Gewinndollar umgerechnet liegt der Treibhausgasausstoss bei 1,4 Kilo. Das entspricht gegenüber dem Basisjahr 2016 einer Verschlechterung um 10 Prozent, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht hervorgeht.

Die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen, also die Emissionen aus dem eigenen Geschäft und aus der für das eigene Geschäft eingekauften Energie, seien zwar seit 2016 um 19 Prozent gesunken, heisst es. Dafür seien in dieser Zeit die Scope-3-Emissionen, also die durch Dritte versachten Emissionen, etwa von Zulieferern, öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäftsreisen oder Abfall, um fast einen Drittel gestiegen. Und diese machen bei Syngenta laut der Mitteilung mit 93 Prozent den Löwenanteil der Treibhausgasemissionen aus.

"Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Scope-3-Emissionen in der Lieferkette reduzieren", schreibt das Unternehmen denn auch in dem Bericht. Syngenta arbeite intensiv daran, die Emissionen der Stufe Scope 3 zu verringern. Aktuell konzentriere man sich auf die Verbesserung der Effizienz der Produktionsprozesse, die Entwicklung und Umsetzung standortbezogener Energiesparprogramme, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen und die Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutz- und Saatgutlieferanten, heisst es. Zudem optimiere das Unternehmen auch sein Geschäftsreise- und Logistiknetzwerk.

Bis 2030 will das Unternehmen seine Kohlenstoffintensität anlehnend an die Science Based Targets Initiative (SBTi) gegenüber dem Basisjahr und auf Grundlage des Gewinns um 68 Prozent senken.

