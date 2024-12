Syngenta schliesst umfangreichen Kreditvertrag ab

Die Fazilität sei auf ein "überwältigend positives Echo" bei den Banken gestossen und sei von mehr als 40 Banken 2,6-fach überzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Direkte Kreditnehmerin ist demnach die Syngenta Group (HK) Holdings Company Limited. Das Bankenkonsortium wird angeführt von der Agricultural Bank of China Limited (Hong Kong Branch), der Bank of China (Hong Kong) Limited, der China Construction Bank Corporation (Hong Kong Branch), der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, der DBS Bank Ltd. und der Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited.

Als nachhaltigkeitsorientiertes Darlehen habe es den gleichen Umfang wie das erste Konsortialdarlehen, das 2022 abgeschlossen worden sei, heisst es weiter. Es sei ausserdem das grösste seiner Art auf dem asiatisch-pazifischen Kreditmarkt in diesem Jahr.

Die Kreditfazilität wird den Angaben zufolge für Refinanzierungs- und allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet und sei an Ziele der neuen Nachhaltigkeitsprioritäten von Syngenta gebunden, so die Mitteilung. Die weltweiten Kreditratings der Syngenta Gruppe lauten auf "A" bei Fitch, "Baa1" bei Moody's und "BBB+" bei S&P.

uh/pre

Basel/Hongkong (awp)