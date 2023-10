Syngenta mit Doppelwechsel im Top-Management

Basel (awp) - Der Agrarkonzern Syngenta bekommt ab 2024 in der Person von Jeff Rowe einen neuen Chef. Bereits auf den 1. Dezember hat der Verwaltungsrat den Chinesen Hengde Qin zum Finanzchef ernannt.

Syngenta-Chef Erik Fyrwald tritt nach siebeneinhalb Jahren im Unternehmen in den Ruhestand, teilte die Firma in chinesischem Besitz am Freitag mit. Sein Nachfolger Rowe leitet heute die Pflanzenschutzsparte, den grössten Geschäftsbereich des Konzerns.

Als "Landwirt der fünften Generation" besitze der Amerikaner Rowe "ein tiefgreifendes Verständnis" für die Herausforderungen der Landwirte, erklärte Syngenta.

Fyrwald kam im Juni 2016 als CEO zu Syngenta und hat die Gruppe "in herausragender Weise geführt", erklärte Verwaltungsratspräsident Li Fanrong in dem Communiqué. Er bleibe dem Unternehmen nicht nur als Verwaltungsrat erhalten, sondern werde zudem Berater des Präsidenten.

"Hervorragender Finanzexperte"

Chen Lichtenstein, seit Anfang 2020 Finanzchef der Syngenta Group, werde derweil das Unternehmen verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Auch Lichtenstein erhält Dank für seinen "seinen aussergewöhnlichen" Beitrag.

Sein Nachfolger Qin wird in Mitteilung als "exzellente Führungspersönlichkeit" und "hervorragender Finanzexperte" beschrieben. Zuletzt leitete er die Personalabteilung bei Syngenta.

Damit muss sich ein neues Führungsteam das vollbringen, was das Duo Fyrwald/Lichtenstein nicht mehr unter Dach und Fach bringen konnte: Den seit Jahren geplanten Börsengang in Schanghai. "Wir sind bereit, aber es hängt von der behördlichen Genehmigung ab, wann der Börsengang stattfinden kann", sagte ein Syngenta-Sprecher zu dem Thema.

