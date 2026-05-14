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14.05.2026 18:57:36

Syngenta eröffnet neues Forschungszentrum in Spanien

Basel (awp) - Der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller Syngenta hat ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Spanien eröffnet. Die 10 Millionen Dollar teure Anlage dient dem Kampf gegen Krankheitserreger, die Ernten zerstören.

Im Fokus stünden wichtige Kulturpflanzen wie etwa Tomaten, Peperoni oder Gurken, teilte der Basler Konzern am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Damit sollen die herkömmlichen Anbauzeiten verkürzt werden. Es sei essenziell, starkes und resistentes Saatgut zu entwickeln, hiess es weiter. Bei der Eröffnung des Zentrums in der Stadt El Ejido, in der Region Andalusien, sei auch der spanische Landwirtschaftsminister Luis Planas anwesend gewesen.

jb/

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