Syngenta ernennt neuen Leiter für die externe Kommunikation

Dimitri Houtart wurde zum Leiter für die externe Kommunikation ernannt. Zudem hat das Unternehmen Alison Tudor-Ackroyd zur Leiterin der digitalen und sozialen Medien berufen.

Dimitri Houtart komme vom öffentlich-rechtlichen britischen Sender BBC, teilte Syngenta am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Er sei 21 Jahre in leitenden Positionen in der Redaktion tätig gewesen, die letzten zehn Jahre davon mit den Spezialgebieten unter anderem Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung.

Alison Tudor-Ackroyd ihrerseits war zuletzt Direktorin im internationalen Kommunikationsteam von Chinas grösstem E-Commerce-Unternehmen, der Alibaba Group. Houtart und Tudor-Ackroyd werden beide in England arbeiten, wie es weiter hiess.

Basel (awp)