Synergy Green Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Synergy Green Industries hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.27 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.52 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 720.0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.16 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch