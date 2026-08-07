Synektik vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Synektik hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.46 PLN gegenüber 2.78 PLN im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Synektik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89.48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 292.3 Millionen PLN im Vergleich zu 154.2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch