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19.11.2026 06:37:00
Synektik stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Synektik hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 3.24 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Synektik 3.63 PLN je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165.3 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 17.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199.2 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 48.54 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12.07 PLN je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31.86 Prozent auf 898.75 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 681.60 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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