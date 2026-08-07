Syndax Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Syndax Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Syndax Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 72.8 Millionen USD im Vergleich zu 38.0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch