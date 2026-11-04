Syndax Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Syndax Pharmaceuticals präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 81.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch