Syncom Formulation (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Syncom Formulation (India) hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.210 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Syncom Formulation (India) 1.26 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch