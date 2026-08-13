SYNCLAYER: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SYNCLAYER hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -14.260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch