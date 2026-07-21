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21.07.2026 12:31:01

Synchrony Financial Q2 Sales Increase

Synchrony Financial
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(RTTNews) - Synchrony Financial (SYF) released a profit for second quarter of $864 million

The company's bottom line came in at $864 million, or $2.59 per share. This compares with $946 million, or $2.50 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.9% to $4.608 billion from $4.521 billion last year.

Synchrony Financial earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $864 Mln. vs. $946 Mln. last year. -EPS: $2.59 vs. $2.50 last year. -Revenue: $4.608 Bln vs. $4.521 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.25 To $ 9.50

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’829.50 19.80 S3BCYU
Short 15’132.80 13.91 SX0BIU
Short 15’687.27 8.99 S4VBLU
SMI-Kurs: 14’296.13 21.07.2026 12:32:34
Long 13’656.17 19.39 SZBKGU
Long 13’360.99 13.91 SVBOKU
Long 12’787.86 8.97 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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