Synchrony Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Synchrony Financial präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Synchrony Financial 2.86 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.77 Prozent auf 4.80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Synchrony Financial 4.83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch