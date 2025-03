Synchronoss stellt Capsyl Cloud auf dem MWC Barcelona vor – eine sofort einsatzbereite persönliche Cloud-Lösung für globale Betreiber

Unterstützung von Mobilfunkanbietern und Dienstleistern

bei der schnellen Einführung und Monetarisierung von Cloud-Diensten für Verbraucher

BRIDGEWATER, New Jersey, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss") (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der persönlichen Cloud, hat heute Capsyl Cloud™ vorgestellt, eine neue sofort einsatzbereite persönliche Cloud-Plattform, die für Mobilfunkbetreiber und Breitbanddienstanbieter weltweit entwickelt wurde. Capsyl Cloud erweitert das Cloud-Portfolio von Synchronoss und ermöglicht es Dienstanbietern, sichere, skalierbare und umsatzgenerierende persönliche Cloud-Dienste mit minimaler Bereitstellungszeit auf den Markt zu bringen.

Synchronoss wird auf dem MWC Barcelona in der Executive Suite [3A19EX] Live-Demonstrationen von Capsyl Cloud präsentieren und einen direkten Einblick in die schnelle Bereitstellung und Monetarisierung von Cloud-Diensten mit eigener Marke geben.

Capsyl Cloud ist eine sichere, plattformübergreifende persönliche Cloud-Lösung, mit der Benutzer ihre digitalen Inhalte auf allen Geräten speichern, verwalten und schützen können – einschliesslich Fotos, Videos, Dokumente, Audio, Kontakte und Nachrichten. Durch die nahtlose Integration in Smartphones, Tablets, Laptops und Desktops bietet Capsyl Cloud eine konsistente, problemlose Benutzererfahrung.

Capsyl Cloud geht über die reine Speicherung hinaus – es nutzt KI-gestützte Tools, um die Art und Weise zu verbessern, wie Benutzer ihre digitalen Erinnerungen organisieren, erneut erleben und optimieren. Zu den fortgeschrittenen KI-Fähigkeiten gehören:

Erinnerungen – KI-kuratierte Erinnerungen, die automatisch aussagekräftige Fotos und Videos anzeigen.

– KI-kuratierte Erinnerungen, die automatisch aussagekräftige Fotos und Videos anzeigen. Intelligente Suche und Organisation – KI-gestützte Kategorisierung und Metadaten-Tagging für mühelose Inhaltserkennung.

– KI-gestützte Kategorisierung und Metadaten-Tagging für mühelose Inhaltserkennung. Inhaltsbereinigung und Speicherplatzoptimierung – Erkennt Duplikate, unscharfe Bilder und überflüssige Dateien, um Speicherplatz freizugeben.

– Erkennt Duplikate, unscharfe Bilder und überflüssige Dateien, um Speicherplatz freizugeben. Geniale KI-Tools – Verbessert Bilder, erhöht die Auflösung, stellt Farben wieder her und wendet dynamische visuelle Effekte an.

Durch die Integration dieser KI-gesteuerten Funktionen bietet Capsyl Cloud eine intelligentere, überzeugendere persönliche Cloud-Erfahrung und hilft den Benutzern, auf neue Weise mit ihren Erinnerungen zu interagieren.

Capsyl Cloud wurde seit 2022 durch umfangreiche Betatests verfeinert, wobei die bewährte Technologie, Skalierbarkeit und Infrastruktur von Synchronoss Personal Cloud genutzt wurde – der vertrauenswürdigen White-Label-Cloud-Lösung, die von Dienstanbietern genutzt wird und weltweit über 11 Millionen Benutzer unterstützt.

Capsyl Cloud ist eine sofort einsatzbereite Plattform, die nur minimale Kapitalausgaben erfordert und es Dienstanbietern ermöglicht, eine bewährte, funktionsreiche und hoch skalierbare persönliche Cloud-Lösung einfach bereitzustellen. Sie beschleunigt die Markteinführung erheblich, um eine persönliche Cloud-Lösung als Ergänzung zu anderen Sprach-, Daten- und Mehrwertdiensten einzuführen. Capsyl Cloud bietet ausserdem die Flexibilität, persönliche Cloud-Dienste über abgestufte Speicherpläne, Pakete, Freemium- und Premium-Angebote bereitzustellen und zu monetarisieren.

"Mobilfunkbetreiber weltweit suchen nach neuen Wegen, um sich zu differenzieren, den Umsatz zu steigern und die Kundentreue zu erhöhen", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. "Capsyl Cloud bietet eine leistungsstarke, sofort einsatzbereite Lösung, die es Dienstanbietern ermöglicht, schnell erstklassige persönliche Cloud-Dienste einzuführen – ohne die Last hoher Investitionen in die Infrastruktur. Da die Nutzung digitaler Inhalte immer schneller voranschreitet, freuen wir uns, Betreiber dabei zu unterstützen, diese wachsende Nachfrage zu erfassen und eine nahtlose, sichere Cloud-Erfahrung für Benutzer bereitzustellen, damit sie ihre wertvollsten Momente schützen und erneut erleben können."

Telkomsel, Indonesiens grösster Mobilfunkanbieter, ist der erste, der Capsyl Cloud einsetzt und diese Lösung Millionen von Prepaid- und Postpaid-Kunden von Telkomsel zur Verfügung stellt. Lesley Simpson, VP Digital Lifestyle bei Telkomsel, erklärte: "Telkomsel ist stets bestrebt, eine Reihe von Cloud-Lösungen bereitzustellen, die unseren Kunden den Alltag erleichtern. Mit Capsyl Cloud Storage von Synchronoss können Kunden ihre Fotos, Videos und andere wichtige Inhalte sicherer und bequemer speichern und verwalten. Wir hoffen, dass dieser Service eine praktische Lösung für diejenigen ist, die sicherstellen möchten, dass ihre wertvollen Erinnerungen gut erhalten bleiben und jederzeit leicht geteilt werden können."

Nach dem erfolgreichen Einsatz von Telkomsel erwartet Synchronoss eine starke Nachfrage nach Capsyl Cloud in Südostasien, insbesondere in Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand und Vietnam. Betreiber in diesen Regionen suchen aktiv nach umsatzgenerierenden Cloud-Diensten, um den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer zu erhöhen, die Abwanderung zu verringern und die Kundenbindung zu stärken.

Capsyl Cloud erfüllt die höchsten Branchenstandards für Datensicherheit , Datenschutz und Compliance und stellt sicher, dass Benutzerinhalte geschützt und geräteübergreifend zugänglich bleiben.

Weitere Informationen:

Capsyl Cloud bei Synchronoss: www.synchronoss.com/capsyl

Offizielle Capsyl-Website: www.capsyl.com

Folgen Sie Capsyl Cloud in den sozialen Medien:

Instagram: Capsyl_Cloud

LinkedIn: Capsyl Showcase

TikTok: @CapsylCloud

Capsyl Indonesia: Capsyl Indonesia Portal

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Cloud-Lösungen, ermöglicht es Dienstanbietern, sichere und sinnvolle Verbindungen zu ihren Abonnenten herzustellen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform vereinfacht Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und anderen fortschrittlichen Funktionen, was zu verbesserten Einnahmequellen, geringeren Ausgaben und einer schnelleren Markteinführung führt. Millionen von Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie unter www.synchronoss.com , wie unsere Cloud-Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu definieren.

Medienkontakt:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com