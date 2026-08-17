Synchro Food: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Synchro Food hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 101.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 943.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch